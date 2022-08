Toyota Sienta - Ci siamo già visti?

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Laha svelato la, un nuovo modello per il Giappone. compatta, ha forme squadrate con angoli arrotondati ed è pensata per le famiglie in cerca di un mezzo economico per muoversi in città. Credete di averla già vista? O il vostro cervello vi gioca strani scherzi suggerendovi una somiglianza con un'altra auto, di un altro marchio, molto diffusa in Italia? Sì, anche noi abbiamo pensato alla Fiat Panda (e pure il 90% e oltre dei lettori, che abbiamo interpellato sulla nostra pagina Instagram). Dalla quale, però, la giapponese differisce per l'impiego di soluzioni diverse, come le portiere posteriori scorrevoli, e una maggiore lunghezza che, di fatto, la rende una vera e propria monovolume. In madrepatria ladebutterà a settembre, dove sarà commercializzata con prezzi a partire dall'equivalente di 14.278 euro. Sette ...