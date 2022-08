Torna la festa della taragna a Stabello: “Tanto entusiasmo e voglia di ricominciare” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Stabello (Zogno). Torna la festa della taragna a Stabello di Zogno. La kermesse, che costituisce uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati della cucina tipica bergamasca, viene riproposta dopo lo stop dovuto alla pandemia da Covid-19. Si svolgerà al campo sportivo parrocchiale di questa piccola frazione per due week-end consecutivi, da venerdì 16 a domenica 18 settembre e da venerdì 23 a domenica 25 settembre. Sarà allestita un’ampia tensostruttura, che renderà la festa fruibile con ogni condizione meteo. L’iniziativa, che è una delle sagre più rinomate della Valle Brembana, richiama migliaia di buongustai da tutta la provincia, dal Milanese e dalla Brianza: ha sempre riscosso un grande successo. Ogni anno è cresciuto il ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 agosto 2022)(Zogno).ladi Zogno. La kermesse, che costituisce uno degli appuntamenti più amati dagli appassionaticucina tipica bergamasca, viene riproposta dopo lo stop dovuto alla pandemia da Covid-19. Si svolgerà al campo sportivo parrocchiale di questa piccola frazione per due week-end consecutivi, da venerdì 16 a domenica 18 settembre e da venerdì 23 a domenica 25 settembre. Sarà allestita un’ampia tensostruttura, che renderà lafruibile con ogni condizione meteo. L’iniziativa, che è una delle sagre più rinomateValle Brembana, richiama migliaia di buongustai da tutta la provincia, dal Milanese e dalla Brianza: ha sempre riscosso un grande successo. Ogni anno è cresciuto il ...

fattoquotidiano : La festa del Fatto Quotidiano torna in presenza! Vi aspettiamo dal 9 all'11 settembre a Roma @casadeljazz per tre g… - SaverioF46 : RT @fattoquotidiano: La festa del Fatto Quotidiano torna in presenza! Vi aspettiamo dal 9 all'11 settembre a Roma @casadeljazz per tre gior… - News_24it : Sermoneta - Torna a Valvisciolo la festa in onore di San Bernardo, che nel 2018 dopo 47 anni il Priore Padre Andrea… - MarianIan5 : RT @fattoquotidiano: La festa del Fatto Quotidiano torna in presenza! Vi aspettiamo dal 9 all'11 settembre a Roma @casadeljazz per tre gior… - CorriereRomagna : A Sorrivoli torna al festa dei burattini - -