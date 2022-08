Torino, La Stampa: “Si lavora per Barrow, su Izzo…” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Torino Barrow- Il Torino si allena in vista della prossima gara in campionato contro la Cremonese, in programma sabato a Cremona. Il Torino è attivo sul mercato in entrata, si seguono vari obbiettivi soprattutto per l’attacco visto che, Pellegri non assicura prestazioni fisiche continue. Nel frattempo, il d.s Vagnati è attento in uscita dove Izzo è ormai fuori dal progetto di Ivan Juric ed è pronto a lasciare il Piemonte. Al tecnico granata piace molto Musa Barrow, in rotta con il Bologna. Il club felsineo però valuta l’attaccante gambiano ben 15 milioni di euro, valutazione che in questo momento sta bloccando la trattativa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Stampa, il Torino potrebbe inserire il difensore, Armando Izzo nella trattativa per arrivare ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 24 agosto 2022)- Ilsi allena in vista della prossima gara in campionato contro la Cremonese, in programma sabato a Cremona. Ilè attivo sul mercato in entrata, si seguono vari obbiettivi soprattutto per l’attacco visto che, Pellegri non assicura prestazioni fisiche continue. Nel frattempo, il d.s Vagnati è attento in uscita dove Izzo è ormai fuori dal progetto di Ivan Juric ed è pronto a lasciare il Piemonte. Al tecnico granata piace molto Musa, in rotta con il Bologna. Il club felsineo però valuta l’attaccante gambiano ben 15 milioni di euro, valutazione che in questo momento sta bloccando la trattativa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La, ilpotrebbe inserire il difensore, Armando Izzo nella trattativa per arrivare ...

