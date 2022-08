The Handmaid's Tale 5: il trailer dei nuovi episodi della serie (Di mercoledì 24 agosto 2022) Hulu ha condiviso il trailer di The Handmaid's Tale 5, in arrivo anche in Italia sugli schermi di TimVision a settembre. The Handmaid's Tale 5 arriverà sugli schermi di Hulu, e in Italia TimVision, da settembre e il nuovo trailer regala nuove sequenze della serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood. Nel video si può vedere il drammatico evento con cui si era interrotta la quarta stagione e le conseguenze di quanto accaduto sulla vita di June e Serena, oltre a mostrare quello che accade a Toronto e a Gilead. Come svela la nostra recensione di The Handmaid's Tale 4, la precedente stagione si è conclusa con un gruppo di sopravvissute di Gilead che si sono unite per picchiare a morte … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 agosto 2022) Hulu ha condiviso ildi The's5, in arrivo anche in Italia sugli schermi di TimVision a settembre. The's5 arriverà sugli schermi di Hulu, e in Italia TimVision, da settembre e il nuovoregala nuove sequenzetratta dal romanzo di Margaret Atwood. Nel video si può vedere il drammatico evento con cui si era interrotta la quarta stagione e le conseguenze di quanto accaduto sulla vita di June e Serena, oltre a mostrare quello che accade a Toronto e a Gilead. Come svela la nostra recensione di The's4, la precedente stagione si è conclusa con un gruppo di sopravvissute di Gilead che si sono unite per picchiare a morte …

