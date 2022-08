Terremoto: mons. Pompili, è il tempo della ricostruzione (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il vescovo di Rieti, prossimo a guidare la diocesi di Verona, mons. Domenico Pompili, chiede, nella messa ad Amatrice per i sei anni dal sisma del Centro Italia, di accelerare la ricostruzione: "Cosa ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il vescovo di Rieti, prossimo a guidare la diocesi di Verona,. Domenico, chiede, nella messa ad Amatrice per i sei anni dal sisma del Centro Italia, di accelerare la: "Cosa ...

giannideluig : RT @fcolarieti: “Il terremoto non uccide. Uccidono le opere dell'uomo!” Mons. Domenico Pompili (Amatrice, 30 agosto 2016) #terremoto #amat… - lindaeciao : RT @fcolarieti: “Il terremoto non uccide. Uccidono le opere dell'uomo!” Mons. Domenico Pompili (Amatrice, 30 agosto 2016) #terremoto #amat… - selinablue50 : RT @fcolarieti: “Il terremoto non uccide. Uccidono le opere dell'uomo!” Mons. Domenico Pompili (Amatrice, 30 agosto 2016) #terremoto #amat… - fcolarieti : “Il terremoto non uccide. Uccidono le opere dell'uomo!” Mons. Domenico Pompili (Amatrice, 30 agosto 2016)… -