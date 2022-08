Terremoto 2016, da Amatrice ad Arquata del Tronto: il paesaggio spettrale a sei anni dal sisma. Macerie e case sventrate: le immagini col drone (Di mercoledì 24 agosto 2022) A sei anni dal sisma che ha sconvolto il centro Italia tra il 2016 e il 2017, le immagini aeree dei centri più colpiti, come Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto e Pescara del Tronto, mostrano ancora distruzione. Macerie e case sventrate sono ancora lì, memoria delle scosse che il 24 agosto e poi, ancora, a ottobre, hanno lasciato un segno indelebile sul paesaggio appenninico. La ricostruzione privata, non senza difficoltà, ha preso il via con circa 7mila cantieri già conclusi e altri 7mila in corso d’opera. Così come quella pubblica, come riporta l’ultimo Rapporto sulla ricostruzione. Ma la strada è ancora lunga e in salita: vanno presentati ancora 27mila progetti, annessi alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) A seidalche ha sconvolto il centro Italia tra ile il 2017, leaeree dei centri più colpiti, come, Accumuli,dele Pescara del, mostrano ancora distruzione.sono ancora lì, memoria delle scosse che il 24 agosto e poi, ancora, a ottobre, hanno lasciato un segno indelebile sulappenninico. La ricostruzione privata, non senza difficoltà, ha preso il via con circa 7mila cantieri già conclusi e altri 7mila in corso d’opera. Così come quella pubblica, come riporta l’ultimo Rapporto sulla ricostruzione. Ma la strada è ancora lunga e in salita: vanno presentati ancora 27mila progetti, annessi alle ...

ilfattovideo : Terremoto 2016, da Amatrice ad Arquata del Tronto: il paesaggio spettrale a sei anni dal sisma. Macerie e case sven… - Demetra73738939 : RT @localteamtv: Verso l'anniversario del sisma del 2016: il drone in volo su Pescara del Tronto a 6 anni dal terremoto #sisma2016 #pescara… - Demetra73738939 : RT @localteamtv: Verso l'anniversario del sisma del 2016: il drone in volo su Arquata del Tronto a 6 anni dal terremoto #arquatadeltronto… - Demetra73738939 : RT @localteamtv: Verso l'anniversario del sisma del 2016: il drone in volo su Amatrice a 6 anni dal terremoto #amatrice #sisma2016 #terremo… - Demetra73738939 : RT @localteamtv: Verso l'anniversario del sisma del 2016, il drone in volo su Accumoli a 6 anni dal terremoto #accumoli #sisma2016 #terrem… -