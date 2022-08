“Terra Amara”, anticipazioni del 24 agosto: il segreto di Saniye (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Terra Amara”: in onda oggi 24 agosto il 38esimo episodio della prima stagione, subito dopo “Una Vita”, a partire dalle 14:55 su Canale 5 “Terra Amara”, trama ed anticipazioni del 24 agosto Saniye confida a Gaffur di essere incinta. Tornato alla villa, Demir parla con Zuleyha per cercare di capire i motivi del suo comportamento, ma la ragazza vuole solo il suo bambino. Nel frattempo, all’impianto di lavorazione del cotone, arrivano macchinari di ultima generazione. L’azienda di Yilmaz diventa sempre più competitiva. Hunkar tenta di convincere Yilmaz ad andarsene da Cukurova dicendogli che Zuleyha e Demir sono felici insieme, ma Yilmaz non le crede. Zuleyha chiede disperatamente di sapere dov’è Adnan, ma Hunkar le rinnega ogni aiuto in seguito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) “”: in onda oggi 24il 38esimo episodio della prima stagione, subito dopo “Una Vita”, a partire dalle 14:55 su Canale 5 “”, trama eddel 24confida a Gaffur di essere incinta. Tornato alla villa, Demir parla con Zuleyha per cercare di capire i motivi del suo comportamento, ma la ragazza vuole solo il suo bambino. Nel frattempo, all’impianto di lavorazione del cotone, arrivano macchinari di ultima generazione. L’azienda di Yilmaz diventa sempre più competitiva. Hunkar tenta di convincere Yilmaz ad andarsene da Cukurova dicendogli che Zuleyha e Demir sono felici insieme, ma Yilmaz non le crede. Zuleyha chiede disperatamente di sapere dov’è Adnan, ma Hunkar le rinnega ogni aiuto in seguito ...

