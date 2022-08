Tentato furto davanti aalla polizia, arrestati due marocchini (Di mercoledì 24 agosto 2022) Hanno Tentato di rubare un’auto davanti al commissariato di polizia ma sono stati incastrati dalle telecamere di sicurezza della caserma. Entrambi i malviventi hanno precedenti penali e sono irregolari Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Hannodi rubare un’autoal commissariato dima sono stati incastrati dalle telecamere di sicurezza della caserma. Entrambi i malviventi hanno precedenti penali e sono irregolari

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Milano: tentano furto davanti alla caserma dei carabinieri: arrestati - cronachecampane : Napoli, tentato furto in casa in pieno giorno nel cuore del Vomero #Napoli #tentatofurto #vomero - SkyTG24 : #Milano: tentano furto davanti alla caserma dei carabinieri: arrestati - SardiniaPost : #Sardegna #Cronaca ? A Quartu è caccia al complice che nella notte appena trascorso ha tentato il colpo in un centr… - LiguriaOggi : Sanremo, tentato furto in uno studio legale, indagini in corso -