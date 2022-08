Tennis: Winston Salem, Sonego agli ottavi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Winston Salem, 24 ago. -(Adnkronos) - Lorenzo Sonego approda agli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Winston Salem (cemento, montepremi 731.935 dollari). L'azzurro, numero 63 del mondo e 14 del seeding, supera il cileno Alejandro Tabilo, numero 72 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 6-1 in un'ora e 23 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022), 24 ago. -(Adnkronos) - Lorenzoapprodadi finale del torneo Atp 250 di(cemento, montepremi 731.935 dollari). L'azzurro, numero 63 del mondo e 14 del seeding, supera il cileno Alejandro Tabilo, numero 72 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 6-1 in un'ora e 23 minuti.

