TENNIS, US OPEN: CINQUE PRETENDENTI PER LA VETTA DEL RANKING (Di mercoledì 24 agosto 2022) Se cercavate un momento per determinare la fine di un'era, forse quel momento è arrivato per davvero. La fine dell'epoca in cui sul gradino più alto del RANKING ATP, salvo rare eccezioni, si alternavano solo e soltanto tre nomi: in principio fu Roger Federer, poi è arrivato Rafael Nadal, quindi è scoccata l'ora di Novak Djokovic, che dei tre è il più giovane ed è anche quello che ha passato più settimane di tutti in VETTA alla classifica mondiale (373). Con la beata eccezione di Andy Murray, negli ultimi 20 anni quei tre hanno fatto e disfatto tutto quanto hanno voluto, senza curarsi troppo degli avversari. L'età però ha presentato loro il conto: Federer di fatto dall'avvento della pandemia non è più andato in campo, non tanto per colpa del Covid, quanto dei guai fisici che a 41 anni (e dopo una carriera tanto lunga e logorante) possono anche rientrare ...

