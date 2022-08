Tennis: Us Open, 6 azzurri al 2° turno delle qualificazioni (Di mercoledì 24 agosto 2022) New York, 24 ago. - (Adnkronos) - Sei vittorie e quattro sconfitte, questo il bilancio dei Tennisti italiani impegnati nella prima giornata di qualificazioni alla 142esima edizione degli US Open, quarto torneo dello Slam scattato sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York, quest'anno dotato di un montepremi record da 60.000.000 di dollari. Roberto Marcora ha fatto segnare il primo successo per i nostri rappresentanti nel tabellone maschile. Il 32enne di Busto Arsizio, attualmente al n.598 nella classifica mondiale, ha sconfitto l'argentino Genaro Alberto Olivieri, posizionato al n.227 ATP, col punteggio di 64 61. Al secondo turno trova Franco Agamenone, n.109 nel ranking ATP e decimo nel seeding delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) New York, 24 ago. - (Adnkronos) - Sei vittorie e quattro sconfitte, questo il bilancio deiti italiani impegnati nella prima giornata dialla 142esima edizione degli US, quarto torneo dello Slam scattato sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King NationalCenter di Flushing Meadows, New York, quest'anno dotato di un montepremi record da 60.000.000 di dollari. Roberto Marcora ha fatto segnare il primo successo per i nostri rappresentanti nel tabellone maschile. Il 32enne di Busto Arsizio, attualmente al n.598 nella classifica mondiale, ha sconfitto l'argentino Genaro Alberto Olivieri, posizionato al n.227 ATP, col punteggio di 64 61. Al secondotrova Franco Agamenone, n.109 nel ranking ATP e decimo nel seeding...

