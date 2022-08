Tatuaggi | Urban e Street Art | appuntamento a Roma dal 9 al 11 settembre con ‘Urban Land Tattoo Expo’

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Giunta alla sesta edizione approda nel cuore della Capitale, il solo evento che racchiude l’arte, la musica, lo spettacolo, lo sport e la culturaa e di strada. Il festival completamente dedicato alla cultura metropolitana avrà luogo dal 9 al 11presso Ragusa Off, una location esclusiva e straordinaria nel cuore di. Tre giorni di sperimentazioni artistiche, scambio culturale, condivisione e creatività in uno spazio innovativo e coinvolgente all’interno del quale il confronto, la collaborazione, l’innovazione, l’originalità e l’esperienza svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione del concetto di arte. Nato attorno allaConvention – cuore pulsante (punto cardine) dell’evento – il progetto si è contraddistinto sin dal principio accogliendo ...

Attualmente Urban Land è la Convention con il maggior numero di Tatuatori partecipanti in Europa, oltre 700, e più di 400 Performers delle varie discipline i quali daranno vita al festival. 6.000 mq ...Torna anche quest'anno Urban Land Tattoo Expo, l'evento dedicato all'arte dei tattoo che trasforma Roma nella Capitale del tatuaggio. Il festival, che unisce l'arte, la musica, lo spettacolo, lo sport ...