Tabellone Wta Cleveland 2022 | Krejcikova guida il seeding | c’è Trevisan

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilprincipale del Wta 250 di(Stati Uniti, Ohio, cemento outdoor). Ci avviciniamo sempre più agli Us Open, ultimo slam dell’anno, ma prima ecco quest’altro torneo americano per riscaldare ulteriormente il motore. Are ilc’è la ceca Barbora, mentre per l’Italia l’unica tennista nelè Martina, testa di serie numero 2. Ecco tutti gli accoppiamenti e i risultati del torneo di. ILPRINCIPALE DEL WTA DISECONDO TURNO (1)vs Pera Kenin b. (5) Begu 6-3 6-2 Linette b. Cirstea 6-4 6-2 (Q) Siegemund vs Samsonova (7) Sasnovich b. Sorribes Tormo 4-6 6-3 6-3 (3) Alexandrova b. Brengle 3-6 ...