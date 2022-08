Superlega: Boban, 'piano assurdo e morto in due giorni' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - "È stata la dimostrazione di quanto l'Uefa sia pulita e che il calcio è imprevedibile, come la vita. Era un piano assurdo e morto in 2 giorni nell'aprile 2021. Anzi, possiamo dire mai nato. Qualsiasi progetto calcistico, dove sana competizione e valori dello sport non sono al primo posto, è destinato a finire male". Zvonimir Boban, head of football dell'Uefa torna ad attaccare il progetto della Superlega. "Il calcio appartiene a tutti quelli che lo amano e lo seguono. La Superlega è stato un maldestro tentativo di rubarlo a tutti noi ed è vergognosamente fallito come merita. Ne stiamo parlando anche troppo: non esisterà mai", aggiunge l'ex centrocampista del Milan. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - "È stata la dimostrazione di quanto l'Uefa sia pulita e che il calcio è imprevedibile, come la vita. Era unin 2nell'aprile 2021. Anzi, possiamo dire mai nato. Qualsiasi progetto calcistico, dove sana competizione e valori dello sport non sono al primo posto, è destinato a finire male". Zvonimir, head of football dell'Uefa torna ad attaccare il progetto della. "Il calcio appartiene a tutti quelli che lo amano e lo seguono. Laè stato un maldestro tentativo di rubarlo a tutti noi ed è vergognosamente fallito come merita. Ne stiamo parlando anche troppo: non esisterà mai", aggiunge l'ex centrocampista del Milan.

JuveVinciPerMe : Boban, sulla Superlega: 'Era un piano assurdo e morto in 2 giorni. La sana competizione e i valori dello sport devo… - gazzettaGranata : Boban: “Superlega? Una vergogna mai nata. Basta parlarne” #TorinoFC #FVCG #SFT - junews24com : Boban all'attacco: «Superlega piano assurdo. Juve? Mi lascia tanti dubbi» - - GianVand : RT @CalcioFinanza: #Boban sulla #Superlega: «Era un piano assurdo e morto in 2 giorni nell’aprile 2021. Ne stiamo parlando anche troppo: no… - CalcioFinanza : #Boban sulla #Superlega: «Era un piano assurdo e morto in 2 giorni nell’aprile 2021. Ne stiamo parlando anche tropp… -