Stupro Piacenza, l'avvocato del 27enne: "Mi augurano di essere violentata" (Di mercoledì 24 agosto 2022) "In tanti mi augurano di essere stuprata o minacciano di farlo. Ho il terrore di trovarmeli sotto lo studio". Lo dice Nadia Fiorani, avvocato d'ufficio di Sekou Souware, il 27enne originario della Guinea arrestato a Piacenza con...

