Studente bocciato, genitori chiedono promozione per l’assiduità della presenza a scuola. Cosa ha detto il Tar? (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dei ricorrenti impugnavano la mancata ammissione del figlio minore alla classe successiva e lamentavano una serie di violazioni alle quali risponde il CDS in modo specifico che spaziano dalla validità del verbale del Consiglio di Classe, alla discrezionalità tecnica dell'organo collegiale alla presenza dei docenti che vi deve essere. La sentenza in commento è quella del Consiglio di Stato del 18/2/22 n° 06140/2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dei ricorrenti impugnavano la mancata ammissione del figlio minore alla classe successiva e lamentavano una serie di violazioni alle quali risponde il CDS in modo specifico che spaziano dalla validità del verbale del Consiglio di Classe, alla discrezionalità tecnica dell'organo collegiale alladei docenti che vi deve essere. La sentenza in commento è quella del Consiglio di Stato del 18/2/22 n° 06140/2022. L'articolo .

ConfortiGiorgi1 : @DocMicheleFiore @ScottiSilvest Il candidato ha esordito in politica sparando cifre su ipotetici morti in caso di g… - GiudiCorda : @parlosoloperme Portano iella. La leggenda narra che se si mangiano prima della fine della scuola, in famiglia ci s… - Torredibabilon : SVOGLIATISSIMO STUDENTE Sempre bocciato! A scuola che disastro, ripetente eco... - scaglione_ale : @perplimimi Mi sembra quel mio studente che aveva creato la pagina facebook “Salviamo Asturzio Asturzi dalla boccia… -