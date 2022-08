Struggente lettera di una figlia al papà morto trovata nel cimitero di Marcianise: “Mi hai lasciato quando ero una bambina” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Una lettera Struggente di una figlia al suo papà che non c’è più. Una lettera ritrovata per caso al cimitero di Marcianise e che è stata poi postata su Facebook da una donna che l’ha ritrovata. C’è anche una data di quando è stata lasciata probabilmente sulla tomba del papà, il 17 giugno 2022. lettera L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Unadi unaal suoche non c’è più. Unariper caso aldie che è stata poi postata su Facebook da una donna che l’ha ri. C’è anche una data diè stata lasciata probabilmente sulla tomba del, il 17 giugno 2022.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

verdeeviola11 : Io non lo giustifico,nel modo più assoluto...però credo che quella lettera su sfondo rosa,la cui autrice parlava d… - averygoodbook : @OlgaProzorov Questo tuo tweet mi fa rendere conto di quanto noi ultracinquantenni siamo stati fortunati: l’emozion… - The_Rose_Tattoo : 'L'ultima lettera d'amore' Struggente, devastante ... Incoraggiante Una ragazzina me lo ha consigliato Ed io sono… - infoitcultura : Enrico Brignano e la struggente lettera al padre che non c'è più: 'abbi cura di te e veglia su di noi' - huss1961 : RT @Valeria93113820: @samoasimy99 È una lettera davvero struggente nel descrivere la sofferenza che l'amore per la propria terra spesso com… -