Strootman Genoa, ci siamo: l’olandese pronto al ritorno in rossoblù (Di mercoledì 24 agosto 2022) Strootman Genoa: il centrocampista olandese ha dato l’ok per il ritorno al grifone. Nuova avventura per lui in rossoblù Kevin Strootman è pronto a ripartire dall’Italia, ma questa volta dalla Serie B, con una maglia che ha già vestito in precedenza. Secondo quanto riferisce il collega Gianluca Di Marzio, l’olandese ha dato il suo ok al ritorno al Genoa. Strootman si unirà al club rossoblù con la formula del prestito e gran parte dell’ingaggio pagato dal Marsiglia. La firma può arrivare già quest’oggi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022): il centrocampista olandese ha dato l’ok per ilal grifone. Nuova avventura per lui inKevina ripartire dall’Italia, ma questa volta dalla Serie B, con una maglia che ha già vestito in precedenza. Secondo quanto riferisce il collega Gianluca Di Marzio,ha dato il suo ok alalsi unirà al clubcon la formula del prestito e gran parte dell’ingaggio pagato dal Marsiglia. La firma può arrivare già quest’oggi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | @GenoaCFC-#Strootman: il giocatore vorrebbe tornare, contatti in corso - DiMarzio : .@GenoaCFC: fatta per il ritorno di Kevin #Strootman. Il centrocampista sarà a Genova già in serata #calciomercato… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Genoa, è fatta per il ritorno di Kevin #Strootman: contratto di un anno con opzione, prevista… - jeremy401340 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #MERCATO #Genoa, è fatta per il ritorno di Kevin #Strootman: contratto di un anno con opzione, prevista firma in g… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? È fatta per il ritorno di #Strootman ???? L’olandese ritrova il #Genoa #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato https://t.… -