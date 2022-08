Starace-Kvaratskhelia: è già feeling – FOTO (Di mercoledì 24 agosto 2022) Kvicha Kvaratskhelia è già diventato un idolo dei tifosi del Napoli, la sua FOTO con Tommaso Starace fa il giro del web. C’è grande entusiasmo intorno al nuovo Napoli di Spalletti, che ha saputo centrare due vittorie consecutive in campionato. Un entusiasmo generato anche dalle giocatore del giocatore georgiano, capace di segnare tre gol in due partite. Bellissimo il tiro a giro di Kvaratskhelia contro il Monza, altrettanto bello il suo secondo gol con finta incorporata e tiro di sinistro. La FOTO di Tommaso Starace con Kvaratskhelia.L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Kvichaè già diventato un idolo dei tifosi del Napoli, la suacon Tommasofa il giro del web. C’è grande entusiasmo intorno al nuovo Napoli di Spalletti, che ha saputo centrare due vittorie consecutive in campionato. Un entusiasmo generato anche dalle giocatore del giocatore georgiano, capace di segnare tre gol in due partite. Bellissimo il tiro a giro dicontro il Monza, altrettanto bello il suo secondo gol con finta incorporata e tiro di sinistro. Ladi Tommasocon.L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

