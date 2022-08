Standing ovation per Draghi al Meeting di Rimini: «L’Italia ce la farà con qualsiasi governo. I giovani sono la speranza della politica» – Il video (Di mercoledì 24 agosto 2022) «Mi rivolgo soprattutto ai giovani. Voi vedete la politica come ideali da condividere, impegno sociale per la loro affermazione, e soprattutto la testimonianza di una vita coerente con questi ideali. Voi insieme riflettete, combattete, sperate, costruite: ecco perché questo vostro entusiasmo mi colpisce molto. Voi siete la speranza della politica». Esordisce così il presidente del Consiglio dimissionario Mario Draghi al Meeting di Rimini, visibilmente commosso dopo essere stato accolto da una lunghissima Standing ovation e dagli applausi scroscianti delle persone presenti. Si riprende la scena, prima di lasciarla, rivendicando l’azione del governo da lui presieduto, “sminando” e mettendo il punto su ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 agosto 2022) «Mi rivolgo soprattutto ai. Voi vedete lacome ideali da condividere, impegno sociale per la loro affermazione, e soprattutto la testimonianza di una vita coerente con questi ideali. Voi insieme riflettete, combattete, sperate, costruite: ecco perché questo vostro entusiasmo mi colpisce molto. Voi siete la». Esordisce così il presidente del Consiglio dimissionario Marioaldi, visibilmente commosso dopo essere stato accolto da una lunghissimae dagli applausi scroscianti delle persone presenti. Si riprende la scena, prima di lasciarla, rivendicando l’azione delda lui presieduto, “sminando” e mettendo il punto su ...

Agenzia_Ansa : Meeting di Comunione e Liberazione, per Draghi standing ovation al suo arrivo in sala. Lunghissimo applauso dell'Au… - RaiNews : Standing ovation per il Presidente Mario Draghi al suo ingresso al Meeting di Rimini (Video). - Corriere : Standing ovation per Draghi al Meeting. E lui: «Grazie per questo calore» - Marino22874954 : RT @strange_days_82: Al #meetingRimini standing ovation per #Draghi . Applausi per cosa? Per aver fatto fallire l'Italia con un governo di… - killercereali : RT @sasakifujika: «Il premier accolto da una standing ovation: 'Grazie presidente'» —infilatevela nel culo la standing ovation. Pezzi di me… -