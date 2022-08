Sport gratuito per i giovani, da oggi a tutto settembre organizzato dalla NEW GICA (Di mercoledì 24 agosto 2022) La ASD NEW GICA MONREALE ha attivato da oggi il nuovo progetto “MUOVERSI RAZIONALMENTE IN ESTATE”, aperto a tutti i giovani del Comune di Monreale e delle zone limitrofe. É lo stesso presidente Carlo Giannetto a presentare l’iniziativa, finalizzata ad attivare tutti quei gruppi muscolari tralasciati per molto tempo causa Coronavirus. Il progetto, che si svilupperà per tre impegni settimanali presso la Palestra annessa alla scuola Francesca Morvillo a partire da Mercoledì 24 agosto 2022 e fino a tutto il mese di settembre, prevede lezioni di pallatamburello, ginnastica a corpo libero, fondamentali di pallavolo, ginnastica per la mobilizzazione delle articolazioni, potenziamento dei principali gruppi muscolari, tanta psicomotricità, il tutto eseguito sotto forma ludica e senza contatti ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 24 agosto 2022) La ASD NEWMONREALE ha attivato dail nuovo progetto “MUOVERSI RAZIONALMENTE IN ESTATE”, aperto a tutti idel Comune di Monreale e delle zone limitrofe. É lo stesso presidente Carlo Giannetto a presentare l’iniziativa, finalizzata ad attivare tutti quei gruppi muscolari tralasciati per molto tempo causa Coronavirus. Il progetto, che si svilupperà per tre impegni settimanali presso la Palestra annessa alla scuola Francesca Morvillo a partire da Mercoledì 24 agosto 2022 e fino ail mese di, prevede lezioni di pallatamburello, ginnastica a corpo libero, fondamentali di pallavolo, ginnastica per la mobilizzazione delle articolazioni, potenziamento dei principali gruppi muscolari, tanta psicomotricità, ileseguito sotto forma ludica e senza contatti ...

