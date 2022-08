Spettacolo della natura nei cieli di Roma, sono arrivate le cicogne (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma – Domenica scorsa 21 agosto, intorno alle ore 18, il nostro amico Fabio Borlenghi, appassionato ornitologo, ha segnalato lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza dello svincolo di Via della Pisana, l’avvistamento di uno stormo di circa cinquanta cicogne bianche che volavano basse nello spazio aereo fra le carreggiate stradali e il confine della Riserva naturale Regionale Tenuta dei Massimi, che in un primo tempo avevano sorvolato a lungo all’interno. Le cicogne sembravano voler cercare un luogo dove fermarsi, magari per riposarsi un po’ durante il loro viaggio migratorio verso il sud. A un certo punto alcune di loro, sei o sette, si sono posate su un ripetitore telefonico, mentre altre optavano per la sommità di alcuni pali di una ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 24 agosto 2022)– Domenica scorsa 21 agosto, intorno alle ore 18, il nostro amico Fabio Borlenghi, appassionato ornitologo, ha segnalato lungo il Grande Raccordo Anulare di, all’altezza dello svincolo di ViaPisana, l’avvistamento di uno stormo di circa cinquantabianche che volavano basse nello spazio aereo fra le carreggiate stradali e il confineRiservale Regionale Tenuta dei Massimi, che in un primo tempo avevano sorvolato a lungo all’interno. Lesembravano voler cercare un luogo dove fermarsi, magari per riposarsi un po’ durante il loro viaggio migratorio verso il sud. A un certo punto alcune di loro, sei o sette, siposate su un ripetitore telefonico, mentre altre optavano per la sommità di alcuni pali di una ...

