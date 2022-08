Spalti vuoti, sofferenza, ma un sorriso di speranza: riparte il campionato di calcio ucraino | FOTO (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Voi russi ci fate la guerra, noi ucraini giochiamo a calcio, e facciamo anche il campionato. Anzi, i campionati: serie A, B e C, maschile e femminile. Abbiamo bisogno di calcio. E lo facciamo per i tifosi, ma anche per i nostri soldati al fronte“, con queste parole il presidente della lega calcio ucraina Andriy Pavelko ha lanciato un forte messaggio nel giorno in cui è ripartito il campionato di calcio ucraino. Dopo mesi di difficoltà, morti e bombardamenti, lo sport ucraino riparte. Un timido e triste sorriso, ieri, nella ripartenza del campionato ucraino, dopo lo stop dello scorso febbraio, quando l’Ucraina è stata attaccata dall’esercito russo. E’ stata ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Voi russi ci fate la guerra, noi ucraini giochiamo a, e facciamo anche il. Anzi, i campionati: serie A, B e C, maschile e femminile. Abbiamo bisogno di. E lo facciamo per i tifosi, ma anche per i nostri soldati al fronte“, con queste parole il presidente della legaucraina Andriy Pavelko ha lanciato un forte messaggio nel giorno in cui è ripartito ildi. Dopo mesi di difficoltà, morti e bombardamenti, lo sport. Un timido e triste, ieri, nellanza del, dopo lo stop dello scorso febbraio, quando l’Ucraina è stata attaccata dall’esercito russo. E’ stata ...

