“Sono in crisi profonda”. La coppia vip italiana a un passo dalla rottura: “Cosa c’è dietro” (Di mercoledì 24 agosto 2022) La notizia è clamorosa e per certi versi inaspettata, visto che fino a poco più di un mese fa era apparsa una romantica foto di coppia. Invece i due potrebbero essere arrivati alla fine della loro relazione sentimentale, come rivelato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica sulla sua pagina Instagram. L’Investigatore Social ha rivelato che si starebbero quasi per dire addio Andrea Damante ed Elisa Visari e ci sarebbe un motivo ben specifico alla base di questa decisione, che sarebbe ormai stata presa. Ancora una volta questa estate 2022 potrebbe aver mietuto un’altra coppia vip. Andrea Damante ed Elisa Visari parevano che fossero felicissimi insieme, ma qualCosa potrebbe essere cambiato radicalmente. Una vicenda che dovrà ovviamente trovare conferma nel momento in cui i diretti interessati vorranno rompere il silenzio, ma che già ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) La notizia è clamorosa e per certi versi inaspettata, visto che fino a poco più di un mese fa era apparsa una romantica foto di. Invece i due potrebbero essere arrivati alla fine della loro relazione sentimentale, come rivelato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica sulla sua pagina Instagram. L’Investigatore Social ha rivelato che si starebbero quasi per dire addio Andrea Damante ed Elisa Visari e ci sarebbe un motivo ben specifico alla base di questa decisione, che sarebbe ormai stata presa. Ancora una volta questa estate 2022 potrebbe aver mietuto un’altravip. Andrea Damante ed Elisa Visari parevano che fossero felicissimi insieme, ma qualpotrebbe essere cambiato radicalmente. Una vicenda che dovrà ovviamente trovare conferma nel momento in cui i diretti interessati vorranno rompere il silenzio, ma che già ...

