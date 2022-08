Sono è il nuovo singolo di Eros Ramazzotti da Battito Infinito

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Ildi, ennesimo estratto dall’albumgià anticipato dalAma. Il cantautore romano lo ha annunciato nelle ultime ore.ha tutta l’aria di essere un pezzo power pop, a giudicare dall’anteprima resa disponibile dallo stessosuoi social. Ilvede la partecipazione di Alejandro Sanz, già collaboratore di artisti di fama internazionale: Shakira, Zucchero, Alicia Keys e star leggendarie come Roger Waters e addirittura Michael Jackson. “Siete pronti per quello che sta per arrivare?”, scrivesui social per scatenare l’hype. Ilsarà ...