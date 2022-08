“Sono disperata, mi hanno riconosciuta dal video”: parla la sopravvissuta allo stupro di Piacenza (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nei giorni scorsi alcuni giornali e piattaforme web hanno diffuso il video di uno stupro avvenuto a Piacenza ai danni di una donna ucraina. Il filmato è stato poi ripreso da Giorgia Meloni, che lo ha condiviso sui suoi canali social con i volti delle persone oscurate, scatenando le polemiche per la mancata tutela della dignità della vittima. Ed è stata proprio quest’ultima, ascoltata dagli inquirenti, a dichiarare: “Sono disperata, Sono stata riconosciuta per colpa di quelle immagini“. Vi raccomandiamo... "Si vergogni": il video di Loredana Bertè contro Giorgia Meloni La cantante è tornata sulle parole della senatrice a vita Liliana Sergre, che aveva chiesto ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nei giorni scorsi alcuni giornali e piattaforme webdiffuso ildi unoavvenuto aai danni di una donna ucraina. Il filmato è stato poi ripreso da Giorgia Meloni, che lo ha condiviso sui suoi canali social con i volti delle persone oscurate, scatenando le polemiche per la mancata tutela della dignità della vittima. Ed è stata proprio quest’ultima, ascoltata dagli inquirenti, a dichiarare: “stataper colpa di quelle immagini“. Vi raccomandiamo... "Si vergogni": ildi Loredana Bertè contro Giorgia Meloni La cantante è tornata sulle parole della senatrice a vita Liliana Sergre, che aveva chiesto ...

