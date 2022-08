“Sono disperata, mi hanno riconosciuta dal video”: parla la sopravvissuta allo stupro di Piacenza (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Sono disperata, mi hanno riconosciuta da quel video“, ha detto agli inquirenti la donna ucraina vittima dello stupro avvenuto a Piacenza la mattina del 21 agosto 2022. Ad essere accusato di aver violentato la 55enne è Sekou Souware, un 27enne originario della Guinea. L’episodio ha generato una forte eco nel Paese, non solo per la tragicità della violenza, ma anche per la diffusione mediatica delle sue immagini. Vi raccomandiamo... "L'hanno violentata 3 volte, erano in 15": l'orrore dalle chat dello "stupro di capodanno" Le chat delle amiche della ragazza 16enne stuprata a Capodanno 2020 da diversi ragazzi fanno luce sui particolari della vicenda: ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 24 agosto 2022) “, mida quel“, ha detto agli inquirenti la donna ucraina vittima delloavvenuto ala mattina del 21 agosto 2022. Ad essere accusato di aver violentato la 55enne è Sekou Souware, un 27enne originario della Guinea. L’episodio ha generato una forte eco nel Paese, non solo per la tragicità della violenza, ma anche per la diffusione mediatica delle sue immagini. Vi raccomandiamo... "L'violentata 3 volte, erano in 15": l'orrore dalle chat dello "di capodanno" Le chat delle amiche della ragazza 16enne stuprata a Capodanno 2020 da diversi ragazzi fanno luce sui particolari della vicenda: ...

