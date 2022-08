Sold out per Tommaso Paradiso anche all'Elephant Park di Ginosa Marina (Di mercoledì 24 agosto 2022) Seconda tappa pugliese per Tommaso Paradiso, l'ex frontman dei Thegiornalisti che da tre anni, dopo la rottura con la sua band, ha iniziato la carriera da solista. Dopo l'appuntamento di Monopoli (Ba), è toccato all'Elephant Park di Ginosa Marina (Ta), ospitare una tappa del Tommy Summer Tour 2022, per l'ultimo appuntamento stagionale del Melodye Music Fest. Ancora un Sold out per Tommaso Paradiso Per l'artista romano si è trattato di un nuovo Sold out in questo suo primo tour da solista, rimandato per due anni a causa della pandemia da coronavirus. Un mix dei successi più famosi dei Thegiornalisti con i brani del suo primo album Space Cowboy, hanno allietato per due ore il numeroso pubblico presente, forse ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 24 agosto 2022) Seconda tappa pugliese per, l'ex frontman dei Thegiornalisti che da tre anni, dopo la rottura con la sua band, ha iniziato la carriera da solista. Dopo l'appuntamento di Monopoli (Ba), è toccato all'di(Ta), ospitare una tappa del Tommy Summer Tour 2022, per l'ultimo appuntamento stagionale del Melodye Music Fest. Ancora unout perPer l'artista romano si è trattato di un nuovoout in questo suo primo tour da solista, rimandato per due anni a causa della pandemia da coronavirus. Un mix dei successi più famosi dei Thegiornalisti con i brani del suo primo album Space Cowboy, hanno allietato per due ore il numeroso pubblico presente, forse ...

