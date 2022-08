Slitta la fiction Rai sul generale Carlo Alberto Dalla Chiesa | par condicio dopo la candidatura della figlia Rita con Forza Italia Ma su Canale5…

(Di mercoledì 24 agosto 2022) La parfare la serie Il nostro, dedicata al, prevista nel quarantennalestrage di via Carini. Lain quattro puntate diretta da Lucio Pellegrini e Andrea Jublin, con Sergio Castellitto nei panni di uno dei grandi eroini nonché estremo difensorelegalità, è “caduta” sotto il fuoco incrociatolegge che regola “l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica al fine di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici“. La prima puntata era prevista per domenica 11 settembre – aprendo di fatto la nuova stagione televisiva – ...

FQMagazineit : Slitta la fiction Rai sul generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: par condicio dopo la candidatura della figlia Rita c… - lilly_marquina : RT @Baccotvnews: ??A causa delle elezioni e della par condicio, la fiction di #Rai1, #Ilnostrogenerale con Sergio Castellitto, dedicata a Ca… - FabioTraversa : RT @Baccotvnews: ??A causa delle elezioni e della par condicio, la fiction di #Rai1, #Ilnostrogenerale con Sergio Castellitto, dedicata a Ca… - mazziotta91 : RT @Baccotvnews: ??A causa delle elezioni e della par condicio, la fiction di #Rai1, #Ilnostrogenerale con Sergio Castellitto, dedicata a Ca… - Baccotvnews : ??A causa delle elezioni e della par condicio, la fiction di #Rai1, #Ilnostrogenerale con Sergio Castellitto, dedica… -

Non sappiamo ancora quando lapossa andare in onda, si pensa però al giovedì successivo, ... Imma Tataranni:ancora la sua messa in onda La prima stagione ha registrato molti consensi dal ...quindi il debutto della seconda stagione della'Imma Tataranni' previsto proprio giovedì 22 settembre. Lacon Vanessa Scalera, a quanto pare, dovrebbe quindi debuttare giovedì ...“Il nostro generale”, dedicata alla figura di Carlo Alberto Dalla Chiesa, doveva andare in onda dall’11 settembre per i 40 anni dalla strage di via Carini ...Colpo basso per tutti gli amanti delle serie televisive della Rai. Infatti un'attesissima fiction è costretta ad essere rimandata a causa delle elezioni.