Skam Italia, ecco il trailer della quinta stagione: Elia sarà il protagonista (Video) (Di mercoledì 24 agosto 2022) Manca ormai pochissimo al via della nuova stagione di Skam 5. Il debutto è programmato per l’1 Settembre di quest’anno, sulla piattaforma Netflix. Dopo le fortunatissime prime quattro stagioni a livello internazionale, Skam Italia torna con una nuova stagione del tutto originale. Dopo le varie indiscrezioni che si erano susseguite nei vari mesi, ed stata ufficializzata la figura principale di Elia Santini. sarà Francesco Centorame ad interpretare il giovane che sarà protagonista assoluto di Skam 5. Tutti i personaggi principali torneranno in scena. Tra questi: Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Manca ormai pochissimo al vianuovadi5. Il debutto è programmato per l’1 Settembre di quest’anno, sulla piattaforma Netflix. Dopo le fortunatissime prime quattro stagioni a livello internazionale,torna con una nuovadel tutto originale. Dopo le varie indiscrezioni che si erano susseguite nei vari mesi, ed stata ufficializzata la figura principale diSantini.Francesco Centorame ad interpretare il giovane cheassoluto di5. Tutti i personaggi principali torneranno in scena. Tra questi: Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio ...

