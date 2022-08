SKAM Italia 5, ecco il trailer e la locandina della nuova stagione, con Elia protagonista (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il trailer e la locandina di SKAM Italia 5, la nuova e attesissima stagione incentrata su Elia (Francesco Centorame) con il resto del cast confermato e le new entry Lea Gavino e Nicole Rossi Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale e la locandina della quinta stagione di SKAM Italia, la serie cult prodotta da Cross Productions, che debutterà in Italia il 1° settembre 2022 solo su Netflix. Dopo il successo delle quattro stagioni precedenti, sia in Italia che all’estero, basate sull’omonimo show norvegese, SKAM Italia 5 torna con una nuova stagione originale. La ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ile ladi5, lae attesissimaincentrata su(Francesco Centorame) con il resto del cast confermato e le new entry Lea Gavino e Nicole Rossi Netflix ha rilasciato ilufficiale e laquintadi, la serie cult prodotta da Cross Productions, che debutterà inil 1° settembre 2022 solo su Netflix. Dopo il successo delle quattro stagioni precedenti, sia inche all’estero, basate sull’omonimo show norvegese,5 torna con unaoriginale. La ...

