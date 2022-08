(Di mercoledì 24 agosto 2022) Washington, 24 ago. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver effettuato bombardamenti sulla provincia di Deiz Ezzor, nellaorientale, per proteggere il proprio personale dagli attacchi didall'e dalle sue Guardie Rivoluzionarie. Il direttore della Comunicazione del Comando Centrale degli Stati Uniti, colonnello Joe Buccino, ha rimarcato che i bombardamenti sono stati ordinati dal presidente Joe Biden, ritenendoli "necessari" per proteggere il personale statunitense. “Gli Stati Uniti hanno adottato misure deliberate e proporzionate volte a limitare il rischio di escalation e minimizzare il rischio di vittime”, ha spiegato Washington, assicurando di "non volere un conflitto e di essere inper assicurarsi la sconfitta definitiva dello Stato ...

telodogratis : Siria, Usa bombardano gruppi sostenuti da Iran - fisco24_info : Siria, Usa bombardano gruppi sostenuti da Iran: (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver effettuato b… - ledicoladelsud : Siria, Usa bombardano gruppi sostenuti da Iran - italiaserait : Siria, Usa bombardano gruppi sostenuti da Iran - LocalPage3 : Siria, Usa bombardano gruppi sostenuti da Iran -

Adnkronos

...hanno abbastanza armi e munizioni per l'offensiva su Kherson C'è cautela da parte deglinel ... in Afghanistan e inrispettivamente, hanno inoltre mostrato le nostre capacità di intelligence ......è uscito con una durissima accusa nei confronti dell'Occidente di alimentare il terrorismo in. In un momento in cuied Europa sono occupati dall'Ucraina, Erdogan sul fronte siriano cerca di ... Siria, Usa bombardano gruppi sostenuti da Iran Washington, 24 ago. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver effettuato bombardamenti sulla provincia di Deiz ...Gli attacchi hanno preso di mira gruppi sostenuti dall'Iran dopo che settimana scorsa era stata attaccata una base militare nel nord-est del Paese che ospita truppe statunitensi.