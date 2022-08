Siria, Biden ordina raid aerei contro gruppi sostenuti dall’Iran. “Misure deliberate e proporzionate” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Bombardamenti in Siria da parte degli Stati Uniti. Ieri, 23 agosto, il presidente americano Joe Biden ha ordinato raid aerei a Deiz Ezzor, nella parte orientale dello Stato, al fine di proteggere il proprio personale dagli attacchi dei gruppi sostenuti dall’Iran e dalle Guardie rivoluzionarie. La notizia è stata riportata da Cnn. Durante gli attacchi sono state colpite “infrastrutture utilizzate da gruppi affiliati al Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche”, ha riferito il colonnello Joe Buccino, portavoce del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom). Lui stesso ha rimarcato che i bombardamenti sono stati ordinati dal presidente Biden, ritenendoli “necessari” per proteggere il personale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Bombardamenti inda parte degli Stati Uniti. Ieri, 23 agosto, il presidente americano Joehatoa Deiz Ezzor, nella parte orientale dello Stato, al fine di proteggere il proprio personale dagli attacchi deie dalle Guardie rivoluzionarie. La notizia è stata riportata da Cnn. Durante gli attacchi sono state colpite “infrastrutture utilizzate daaffiliati al Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche”, ha riferito il colonnello Joe Buccino, portavoce del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom). Lui stesso ha rimarcato che i bombardamenti sono statiti dal presidente, ritenendoli “necessari” per proteggere il personale ...

fattoquotidiano : Siria, raid aerei statunitensi contro gruppi sostenuti dall’Iran: ordine di Biden per “proteggere il personale Usa” - GiovyPie : Gli Stati Uniti hanno annunciato attacchi aerei in #Siria su oggetti di gruppi filo-iraniani. L'attacco è stato ord… - RadioItaliaIRIB : RT @RadioItaliaIRIB: Siria, raid Usa su ordine Biden contro gli impianti infrastrutturali a Deir Ezzor - RadioItaliaIRIB : Siria, raid Usa su ordine Biden contro gli impianti infrastrutturali a Deir Ezzor - giovamartinelli : La Siria, un altro 'buco nero' in termini di tensioni di ogni tipo! PS E cmq, per rimanere in tema, non sarei affa… -