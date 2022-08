**Sicilia: Letta, 'deluso da Conte? Ha deluso elettori primarie, patto tradito'** (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Io penso che la delusione Conte l'abbia data soprattutto ai siciliani che hanno partecipato alle primarie. Per motivi incomprensibili si è tradito ilo patto con i cittadini che hanno votato alle primarie. Penso che si sia una parola tradita e penso che questo sia un danno". Così Enrico Letta a Rtl 102.5. "C'è un levantinismo nella nostra politica che mi preoccupa, per me paga la parola data". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Io penso che la delusionel'abbia data soprattutto ai siciliani che hanno partecipato alle. Per motivi incomprensibili si èilocon i cittadini che hanno votato alle. Penso che si sia una parola tradita e penso che questo sia un danno". Così Enricoa Rtl 102.5. "C'è un levantinismo nella nostra politica che mi preoccupa, per me paga la parola data".

