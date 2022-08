Siamo sicuri che i cattolici siano irrilevanti? La riflessione di Cristiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Da diversi giorni il mondo cattolico è immerso in una discussione tanto importante quanto sorprendente: quella di una sua supposta irrilevanza. Il discorso è importante perché per alcuni riguarda i numeri (“Siamo pochi”), per altri riguarda i valori (“la società si secolarizza”), per altri riguarda entrambi (“Siamo pochi e ininfluenti davanti a una secolarizzazione sempre più diffusa”). Poi però arriva il Meeting di Comunione e Liberazione e non si ha la sensazione di una irrilevanza: la corsa alla tribuna è robusta come sempre. Giorgia Meloni, ad esempio, vi ha fatto il pieno di consensi, anche citando Giovanni Paolo II. Ha citato il papa del no allo scontro di civiltà, il primo a recarsi in una moschea? Non lo so, ma resta il fatto che lo ha citato, come nelle stesse ore Matteo Salvini è apparso in televisione con il Tau, il crocifisso a forma di T ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 agosto 2022) Da diversi giorni il mondo cattolico è immerso in una discussione tanto importante quanto sorprendente: quella di una sua supposta irrilevanza. Il discorso è importante perché per alcuni riguarda i numeri (“pochi”), per altri riguarda i valori (“la società si secolarizza”), per altri riguarda entrambi (“pochi e ininfluenti davanti a una secolarizzazione sempre più diffusa”). Poi però arriva il Meeting di Comunione e Liberazione e non si ha la sensazione di una irrilevanza: la corsa alla tribuna è robusta come sempre. Giorgia Meloni, ad esempio, vi ha fatto il pieno di consensi, anche citando Giovanni Paolo II. Ha citato il papa del no allo scontro di civiltà, il primo a recarsi in una moschea? Non lo so, ma resta il fatto che lo ha citato, come nelle stesse ore Matteo Salvini è apparso in televisione con il Tau, il crocifisso a forma di T ...

