Sì, questa è una foto del Gran Sasso (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il 21 agosto 2022 è stata pubblicata su Facebook una foto che mostra una montagna circondata da delle nuvole, orientata in verticale in modo da ricordare un volto umano. L’immagine è accompagnata da un commento in cui l’autore del post sostiene che si tratti del «Corno Piccolo del Gran Sasso d’Italia». Si tratta di una notizia vera. L’immagine originale è stata scattata da Ugo Di Giammarco che l’ha pubblicata sul suo profilo Instagram il 10 agosto 2021, intitolandola “Il Volto del Gigante”. Nella descrizione della foto l’autore ha inserito anche una didascalia che recita: «Corno Piccolo del Gran Sasso d’Italia». Si tratta di un’immagine scattata in orizzontale e diffusa poi con orientamento verticale, in modo da ricordare un volto umano. Il Corno Piccolo del ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il 21 agosto 2022 è stata pubblicata su Facebook unache mostra una montagna circondata da delle nuvole, orientata in verticale in modo da ricordare un volto umano. L’immagine è accompagnata da un commento in cui l’autore del post sostiene che si tratti del «Corno Piccolo deld’Italia». Si tratta di una notizia vera. L’immagine originale è stata scattata da Ugo Di Giammarco che l’ha pubblicata sul suo profilo Instagram il 10 agosto 2021, intitolandola “Il Volto del Gigante”. Nella descrizione dellal’autore ha inserito anche una didascalia che recita: «Corno Piccolo deld’Italia». Si tratta di un’immagine scattata in orizzontale e diffusa poi con orientamento verticale, in modo da ricordare un volto umano. Il Corno Piccolo del ...

borghi_claudio : È bastata una lite in strada per scoprire che nel PD c'è malaffare a qualsiasi livello? Mentre in Lega persone spec… - pietroraffa : 'Se attaccate me, attaccate l'Italia'. È questa la risposta di Meloni alle critiche degli avversari. È dunque convi… - Giorgiolaporta : Richiedente asilo #marocchino violenta una #donna a #Bologna. Ho tolto ogni foto per economizzare sugli straordinar… - PieroSrr : RT @carloemme50: Spero, ma è una mera speranza, che gli italiani abbiano capito o almeno avuto il dubbio di chi sia questa aspirante premie… - GiocatricePerTE : RT @GiocatricePerTE: È UNA MINACCIA QUESTA DI #Letta ??? -