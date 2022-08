Sex Education, la quarta stagione si farà: ecco la trama (Di mercoledì 24 agosto 2022) Creata da Laurie Nunn, Sex Education, la divertente serie tv britannica firmata Netflix Italia, sta letteralmente spopolando non solo sulla piattaforma digitale ma anche sui social. Accolta positivamente anche dalla critica, sta raccogliendo molti consensi dal pubblico, tant’è che la quarta stagione è stata confermata praticamente a furor di utenti! Come riportato dal portale Daninseries.it: Sex Education è stata rinnovata per una quarta stagione su Netflix! La piattaforma ha annunciato la notizia in occasione dell’evento globale TUDUM: A NETFLIX GLOBAL FAN EVENT in diretta streaming su Youtube, Twitter e Twitch. Per poter rispondere alla domanda quando esce dovremo aspettare che Netflix lo annunci ufficialmente. Nel frattempo possiamo dirvi che la produzione è cominciata ad agosto ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Creata da Laurie Nunn, Sex, la divertente serie tv britannica firmata Netflix Italia, sta letteralmente spopolando non solo sulla piattaforma digitale ma anche sui social. Accolta positivamente anche dalla critica, sta raccogliendo molti consensi dal pubblico, tant’è che laè stata confermata praticamente a furor di utenti! Come riportato dal portale Daninseries.it: Sexè stata rinnovata per unasu Netflix! La piattaforma ha annunciato la notizia in occasione dell’evento globale TUDUM: A NETFLIX GLOBAL FAN EVENT in diretta streaming su Youtube, Twitter e Twitch. Per poter rispondere alla domanda quando esce dovremo aspettare che Netflix lo annunci ufficialmente. Nel frattempo possiamo dirvi che la produzione è cominciata ad agosto ...

