Settimana della Cucina Regionale Italiana a San Paolo: ecco quando (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Chef Eleonora Masella rappresenterà il Lazio all'undicesima edizione in programma dal 24 al 30 ottobre 2022 MARINO LAZIALE (Roma) – Sarà Eleonora Masella, Chef e proprietaria del ristorante "La Credenza di Ele" a Marino Laziale (Roma), a rappresentare il Lazio, quale unica esponente dell'eccellenza territoriale, all'undicesima edizione della Settimana della Cucina Regionale Italiana in programma a San Paolo (Brasile) dal 24 al 30 ottobre 2022. "L'emozione è grande. La notizia mi è stata confermata qualche giorno fa e la preparazione è già iniziata sotto i migliori auspici. È un grande onore e un privilegio assoluto poter rappresentare la mia regione, il Lazio, alla Settimana della Cucina Italiana di ...

