Serena Bortone spacco vertiginoso | mai vista così | gli scatti sorprendono

Leggi su chenews

(Di mercoledì 24 agosto 2022)si è mostrata in degliche hanno sorpreso. La conduttrice ha lasciato tutti senza parole con uno. Tanti apprezzamenti dai fan., in questi due anni, è riuscita a fare breccia in maniera incredibile nel pubblico italiano. Con Oggi è un altro giorno si è messa in luce in modo davvero notevole. Cosa che l’ha portata ad essere amatissima. Questa volta, però, ha sorpreso in un altro modo. Conche sono risultati davvero inediti. Ansa FotoLa conduttrice e giornalista è riuscita ad innescare un successo davvero importantissimo. Un successo che si è legato anche all’ambito social dove è seguita sempre da più persone. Ed è proprio lì che ha regalato dueche ...