Sei Sorelle, anticipazioni spagnole: Blanca tra la vita e la morte, Aurora in pericolo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Arrivano nuove interessanti anticipazioni per quanto concerne le puntate di Sei Sorelle, la soap opera in onda su Rai 1 fino al 12 settembre 2022, quando poi si trasferirà su Rai Premium per lasciare spazio a Il Paradiso delle Signore. Nei nuovi episodi, la salute di Blanca peggiorerà sempre di più, facendo tremare di paura le sue Sorelle. Stranamente, Dolores non avrà alcuna reazione. Nel frattempo, Francisca si accingerà a prendere una decisione inaspettata che cambierà per sempre la sua vita, ma qualcuno, venuto a sapere delle sue intenzioni, proverà a fermarla in tempo. Sei Sorelle anticipazioni: Adela è disperata Nei prossimi episodi di Sei Sorelle che andranno in onda sul piccolo schermo, il piano di Carolina andrà a buon fine. Adela, infatti, ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 24 agosto 2022) Arrivano nuove interessantiper quanto concerne le puntate di Sei, la soap opera in onda su Rai 1 fino al 12 settembre 2022, quando poi si trasferirà su Rai Premium per lasciare spazio a Il Paradiso delle Signore. Nei nuovi episodi, la salute dipeggiorerà sempre di più, facendo tremare di paura le sue. Stranamente, Dolores non avrà alcuna reazione. Nel frattempo, Francisca si accingerà a prendere una decisione inaspettata che cambierà per sempre la sua, ma qualcuno, venuto a sapere delle sue intenzioni, proverà a fermarla in tempo. Sei: Adela è disperata Nei prossimi episodi di Seiche andranno in onda sul piccolo schermo, il piano di Carolina andrà a buon fine. Adela, infatti, ...

MissPrudenceF : @ColBridgerton1 Colin! *esclama in tono di rimprovero: era talmente assorta nei suoi pensieri da essersi spaventata… - zazoomblog : Anticipazioni Sei sorelle 25 agosto 2022: puntata 58 - #Anticipazioni #sorelle #agosto #2022: - SerieTvserie : Sei Sorelle, anticipazioni puntata 24 agosto 2022 - tvblogit : Sei Sorelle, anticipazioni puntata 24 agosto 2022 - mazeofblueprint : felix ma sei sicuro di avere due sorelle e non tre eh? no perché ho un dubbio ?? -