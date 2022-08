vigilidelfuoco : Il #24agosto di sei anni fa il #terremoto nel Centro Italia che colpì #Amatrice e altre comunità nelle #Marche,… - PaoloGentiloni : Il palazzo della Commissione Europea nel giorno dell’indipendenza #ucraina. Sei mesi fa l’invasione russa. Putin pe… - LauraPausini : “Surrender era il primo singolo scelto dai capi della mia casa discografica in America, la Atlantic Records (Ron Sh… - Roberto18763546 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Sei mesi di guerra: dall'attacco del 24 febbraio alla morte della Dugina. Le tappe del conflitto che ha sconvol… - ElisaCheccaglin : RT @Teso4zampe: Cane cucciola di sei mesi comparsa a Torri in Sabina. Qualcuno la riconosce? - -

Papa Francesco ha invitato a "evitare il rischio di un disastro nucleare" in Ucraina adall'inizio dell'invasione russa, denunciando ancora una volta la "follia della guerra". 'Daoggi il popolo ucraino soffre l'orrore della guerra', ha detto il Papa, chiedendo 'che si ...- - > . Tutti "pazzi", perch dalla follia della guerra nessuno è esente. E a farne le spese "sono sempre gli innocenti". Aesatti dallo scoppio della prima bomba russa in terra ucraina il Papa, al termine dell'udienza generale, ha rinnovato "l'invito a implorare dal Signore la pace per l'amato popolo ucraino che ...Lotteremo per essa fino alla fine". Così il presidente ucraino Zelensky nel giorno in cui l'Ucraina festeggia la Giornata dell'Indipendenza, a sei mesi dall'invasione da parte della Russia." ...(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Nel giorno che segna i sei mesi di guerra in Ucraina con l'aggressione da parte della Russia, dopo una partenza più ...