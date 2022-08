Sei anni fa il terremoto nel centro-Italia. Furono 300 le vittime tra Amatrice, Accumoli e Arquata (Di mercoledì 24 agosto 2022) Alle 3:36 del 24 agosto di sei anni fa una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 devasta i Comuni di Amatrice, Accumoli (Rieti) e Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) . E' l'inizio di quella che l'Ingv... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 24 agosto 2022) Alle 3:36 del 24 agosto di seifa una scossa didi magnitudo 6.0 devasta i Comuni di(Rieti) edel Tronto (Ascoli Piceno) . E' l'inizio di quella che l'Ingv...

Agenzia_Ansa : Alle 3:36 del 24 agosto di sei anni fa una scossa di magnitudo 6.0 devasta Amatrice, Accumoli (Rieti) e Arquata del… - IlContiAndrea : Dopo sei anni dagli ultimi concerti in Italia, i #Coldplay torneranno nell’estate 2023 per tre date: 21 giugno a Na… - TizianaFerrario : Ci si può sempre ricredere nella vita,ma sul dittatore #Mussolini che ha portato l'Italia in guerra alleata dei naz… - magdulka64 : RT @ultimenotizie: Alle 3:36 del 24 agosto di sei anni fa una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 devasta i Comuni di Amatrice, Accumoli (… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Alle 3:36 del 24 agosto di sei anni fa una scossa di magnitudo 6.0 devasta Amatrice, Accumoli (Rieti) e Arquata del Tront… -