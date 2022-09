Sei anni fa il terremoto in centro Italia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Era il 24 agosto del 2016, seifa. Erano le tre e trentasei di notte quando una forte scossa di, di magnitudo sei della scala Richter, colpiva ile in particolare la valle del Tronto e la zona dei monti Sibillini, sconquassando i comuni di Accumuli, Amatrice, Norcia e Arquata del Tronto e causando 299 vittime. Fu l'inizio di quella che l'Ingv definirà la sequenza sismica Amatrice-Norcia-Visso. Mesi dopo, in ottobre, la terra, che non si era acquietata, tremò di nuovo. Il commissario straordinario per il sisma GiovLegnini oggi ha detto: "Per Amatrice è l'anno della ricostruzione". Ma il sindaco Cortellesi è critico: "Mancano rappresentanti dello stato". In quei giorni la nostra Nicoletta Tiliacos si trovava ad Arquata del Tronto. Ecco il suo racconto Qualche ...