Sei anni fa il terremoto in centro Italia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Era il 24 agosto del 2016, sei anni fa. Erano le tre e trentasei di notte quando una forte scossa di terremoto, di magnitudo sei della scala Richter, colpiva il centro Italia e in particolare la valle del Tronto e la zona dei monti Sibillini, sconquassando i comuni di Accumuli, Amatrice, Norcia e Arquata del Tronto e causando 299 vittime. Fu l'inizio di quella che l'Ingv definirà la sequenza sismica Amatrice-Norcia-Visso. Mesi dopo, in ottobre, la terra, che non si era acquietata, tremò di nuovo. Il commissario straordinario per il sisma Giovanni Legnini oggi ha detto: "Per Amatrice è l'anno della ricostruzione". Ma il sindaco Cortellesi è critico: "Mancano rappresentanti dello stato". In quei giorni la nostra Nicoletta Tiliacos si trovava ad Arquata del Tronto. Ecco il suo racconto Qualche ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Era il 24 agosto del 2016, seifa. Erano le tre e trentasei di notte quando una forte scossa di, di magnitudo sei della scala Richter, colpiva ile in particolare la valle del Tronto e la zona dei monti Sibillini, sconquassando i comuni di Accumuli, Amatrice, Norcia e Arquata del Tronto e causando 299 vittime. Fu l'inizio di quella che l'Ingv definirà la sequenza sismica Amatrice-Norcia-Visso. Mesi dopo, in ottobre, la terra, che non si era acquietata, tremò di nuovo. Il commissario straordinario per il sisma GiovLegnini oggi ha detto: "Per Amatrice è l'anno della ricostruzione". Ma il sindaco Cortellesi è critico: "Mancano rappresentanti dello stato". In quei giorni la nostra Nicoletta Tiliacos si trovava ad Arquata del Tronto. Ecco il suo racconto Qualche ...

sayrevee : “Sei così silenzioso” grazie ho passato anni della mia vita ad essere ignorato quindi non parlo più e basta - vaticannews_it : Il #Papa ricorda Iraq, Ucraina, la giornata del Creato che si celebra domani, L'Aquila e Amatrice che sei anni fa f… - antoniospadaro : Auguri per i tuoi 80 anni, p. Federico #Lombardi! Una vita spesa al servizio della comunicazione nella Chiesa a ser… - thewaxartcom : @pnggiorgio Io a 28 anni avevo già girato mezzo mondo, ero felice e realizzato, stavo già con mia moglie da 7 anni,… - _andfknroses : @ragge002 @SupportRossi46 il femminismo esiste da 70 anni e ci ha portato ad avere quello che abbiamo oggi, non il… -