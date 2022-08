“Se canta questa…” | Lulù Selassiè presa in giro dal protagonista di Ballando con le Stelle – FOTO

TotemMario : @StandbyAgain @AlessandraOdri Ci sono anni e anni di militanza che fa molto più della scuola. Abbiamo dei laureati… - BellinelliElena : @Sorelleselassie Questa. Canzone. Che. Canta. Manuel. Chi la. Dedica - LPeyretti : Tenerezza infinita questa ?? di Piero che canta #volare insieme ad uno splendido bimbo. @barone_piero @ilvolomusic… - ineffablecris : non ho ancora processato questa cosa ma voi ci pensate che fino a 3 anni fa i mcr erano solo un ricordo e ora c'è g… - Mauro73558889 : RT @NaliOfficial: Questa sera su Rai2 si canta #Tropicana ?? #TimSummerHits ?????? @BOOMDABASH -

Globalist.it

Una diè stata annunciata proprio da lei attraverso il suo seguitissimo canale Instagram, ... che di recente ha condiviso sui social un video in cui, in uno studio di registrazione: 'Lo ...E' un grande onore rappresentarlo inbellissima occasione , e non so dirvi quanto vorrei che ... ma lui diceva che sio non sie non ci sono scuse, e poi canto' come un funambolo sul ... Pavarotti canta il Requiem di Verdi diretto da Abbado, questa sera lo storico concerto alle 21.15 su Rai 5