Scuola, nuove regole Covid da settembre: addio Dad e mascherine, a casa solo chi risulta positivo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Con il Covid-19 che allenta la sua morsa, e gli indici epidemici in discesa, si prepara un rientro più soft a Scuola da settembre. L'Istituto superiore di sanità... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 24 agosto 2022) Con il-19 che allenta la sua morsa, e gli indici epidemici in discesa, si prepara un rientro più soft ada. L'Istituto superiore di sanità...

keemdarling : ma quanti mv hanno le nuove paio di jeans?????? non vanno a scuola?? - TRMh24 : #LiveSpecial | Avvio anno scolastico: il punto con Roberto Calienno (Cisl Scuola Puglia), tra criticità e nuove pro… - Rojname_com : Pinocchio e un successo che dura dal 1881: due nuove versioni presto sul grande schermo - Notizie Scuola - SanitaInf : Nelle nuove linee guida per il rientro a #scuola le misure sono meno stringenti: nessun obbligo #mascherina per tut… - VerdiVeneto : RT @Gazzettino: Scuola, nuove regole Covid da settembre: addio Dad e mascherine, a casa solo chi risulta positivo -