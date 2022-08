Sassuolo | Carnveali | 'Soddisfatti delle cessioni importanti Mercato chiuso? Valuteremo i prossimi giorni'

In occasione della presentazione del nuovo attaccante neroverde Andrea Pinamonti il dg Giovanni Carnevali, ha concesso una battuta sulle prime mosse di mercato ...valuteremo però nei prossimi giorni il da farsi" Giovanni Carnevali, a margine della presentazione di Pinamonti, ha parlato del mercato del Sassuolo: "Non abbiamo richieste particolari in questo ...