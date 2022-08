Sanzioni e caro bollette, Villa sgombra il campo dagli equivoci (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non è vero che il caro energia dipende solo dalle Sanzioni alla Russia, dice a Formiche.net Matteo Villa, senior research fellow dell’Ispi (Europa e governance globale, migrazioni, datalab), secondo cui si fa troppa confusione tra un trend iniziato prima della guerra e la decisione russa di fermare anche gli altri gasdotti, oltre che il Nord Stream 1. Crisi del gas e caro bollette: di chi la responsabilità e cosa c’entrano le Sanzioni alla Russia? È ovvio che il fatto che l’Europa e la Russia siano ai ferri corti fa sì che il Cremlino usi l’unica arma che ha, cioè diminuire le forniture. La questione della responsabilità, però, è un’altra cosa. Perché questo dibattito pubblico? Facciamo forte confusione quando diciamo che se non ci fossero state le Sanzioni europee il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non è vero che ilenergia dipende solo dallealla Russia, dice a Formiche.net Matteo, senior research fellow dell’Ispi (Europa e governance globale, migrazioni, datalab), secondo cui si fa troppa confusione tra un trend iniziato prima della guerra e la decisione russa di fermare anche gli altri gasdotti, oltre che il Nord Stream 1. Crisi del gas e: di chi la responsabilità e cosa c’entrano lealla Russia? È ovvio che il fatto che l’Europa e la Russia siano ai ferri corti fa sì che il Cremlino usi l’unica arma che ha, cioè diminuire le forniture. La questione della responsabilità, però, è un’altra cosa. Perché questo dibattito pubblico? Facciamo forte confusione quando diciamo che se non ci fossero state leeuropee il ...

