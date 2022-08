Salvini a Giulianova: “Flat Tax al 15% e azzeramento della Legge Fornero” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Giulianova – Il segretario della Lega Matteo Salvini è stato ieri sera a Giulianova per la prima delle due visite in Abruzzo, in occasione della campagna elettorale per le politiche. “Flat Tax, tassa piatta, semplice, al 15%, da estendere ai due milioni di partite iva, che oggi già ce l’hanno, alle imprese, alle famiglie, ovviamente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Salvini e Di Maio divisi tra Governo e campagna elettorale Il cordoglio della politica sui pompieri morti Per Salvini il Mes non è un derby Salvini contro la Vergine Maria che diventa trans: “Vergognoso insulto” Il Taser conferma la propria efficacia, ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 24 agosto 2022)– Il segretarioLega Matteoè stato ieri sera aper la prima delle due visite in Abruzzo, in occasionecampagna elettorale per le politiche. “Tax, tassa piatta, semplice, al 15%, da estendere ai due milioni di partite iva, che oggi già ce l’hanno, alle imprese, alle famiglie, ovviamente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::e Di Maio divisi tra Governo e campagna elettorale Il cordogliopolitica sui pompieri morti Peril Mes non è un derbycontro la Vergine Maria che diventa trans: “Vergognoso insulto” Il Taser conferma la propria efficacia, ...

AlbertoBagnai : A domani! - Giopigli : RT @RFeragalli: Salvini, ieri in Abruzzo a Giulianova, ha promesso tutto a tutti. Questo pallone gonfiato deve stare molto attento a quello… - nocchi_rita : RT @stefaniagrilli: #Salvini stasera qui in Abruzzo, a Giulianova, insultato e perculato.. ?? G O D O - katun79 : RT @stefaniagrilli: #Salvini stasera qui in Abruzzo, a Giulianova, insultato e perculato.. ?? G O D O - M_J_Motta : RT @stefaniagrilli: #Salvini stasera qui in Abruzzo, a Giulianova, insultato e perculato.. ?? G O D O -