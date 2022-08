Salta il duello televisivo tra Letta e Meloni. Rivolta degli altri leader (Di mercoledì 24 agosto 2022) Giorgia Meloni ed Enrico Letta dovranno rinunciare a sfidarsi dialetticamente in tv il 23 settembre a due giorni dalle elezioni politiche, in programma il 25. I due leader di Fratelli d'Italia e Partito Democratico avevano trovato l'intesa per un confronto nello studio di Porta a Porta, con la conduzione di Bruno Vespa, ma a bloccare tutto ci si è messa l'Agcom. La notizia, riferisce Il Giornale, aveva scatenato le proteste di Carlo Calenda, che aveva parlato di "accordo a lume di candela", e la ribellione contro la Rai di Giuseppe Conte e della coppia rossoverde Fratoianni-Bonelli. Nel pomeriggio l'Autorità per le comunicazioni si pronuncerà sui criteri della "par condicio" in campagna elettorale, ma è già chiaro, dopo la prima nota emessa, che l'orientamento è quello di proibire il testa a testa diretto tra i due maggiori ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Giorgiaed Enricodovranno rinunciare a sfidarsi dialetticamente in tv il 23 settembre a due giorni dalle elezioni politiche, in programma il 25. I duedi Fratelli d'Italia e Partito Democratico avevano trovato l'intesa per un confronto nello studio di Porta a Porta, con la conduzione di Bruno Vespa, ma a bloccare tutto ci si è messa l'Agcom. La notizia, riferisce Il Giornale, aveva scatenato le proteste di Carlo Calenda, che aveva parlato di "accordo a lume di candela", e la ribellione contro la Rai di Giuseppe Conte e della coppia rossoverde Fratoianni-Bonelli. Nel pomeriggio l'Autorità per le comunicazioni si pronuncerà sui criteri della "par condicio" in campagna elettorale, ma è già chiaro, dopo la prima nota emessa, che l'orientamento è quello di proibire il testa a testa diretto tra i due maggiori ...

paspro2 : RT @pengueraffaele: Elezioni, salta il duello in tv Letta-Meloni da Bruno Vespa. L’Agcom: viola la par condicio - pengueraffaele : Elezioni, salta il duello in tv Letta-Meloni da Bruno Vespa. L’Agcom: viola la par condicio - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Elezioni, salta il duello in tv Letta-Meloni. L'Agcom: viola la par condicio - Affaritaliani : Elezioni, salta il duello in tv Letta-Meloni. L'Agcom: viola la par condicio -